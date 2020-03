"Чалънджър"-ът в Индиън Уелс е по-силен от някои АТР 250 турнири

Мъжкият тенис на ниво АТР “си взима почивка” преди така важните през март месец турнири от сериите “Мастърс” в Индиън Уелс и Маями. Само че феновете на играта ще могат да подгреят подобаващо за “слънчевия дубъл” с изключително силната схема на “Чалънджър”-а в Индиън Уелс.

Организаторите се похвалиха, че са привлекли цели десетима души от топ 100, а пък звездата Александър Зверев ще се включи в надпреварата на двойки с брат си Миша.

Draw is out in Indian Wells!!



A total of TEN players inside the Top 100, led by Ugo Humbert, Lucas Pouille, Cam Norrie, Radu Albot, Steve Johnson and Jannik Sinner.@OracleChallngrs pic.twitter.com/2p8ABzNhAV