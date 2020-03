Историческа пета титла през сезона за Джъд Тръмп

Световният шампион по снукър Джъд Тръмп спечели историческата си пета ранкинг титла след успех с 10:4 над Ян Бинтао на финала в Шампионата на играчите. Асото в колодата вече се нареди в престижната компания на Стивън Хендри, Дин Дзюнхуей, Марк Селби и Рони О’Съливан, които също имат безпрецедентните пет трофея в рамките на една кампания. До края на сезона остават три събития, в които той дори може да постави едноличен рекорд - Откритото първенство на Гибралтар, Шампионата на тура и Световното първенство в “Крусибъл”.

Another final, another win for the Ace in the Pack @judd147t



Yesterday, the 30-year-old Bristolian won the 16th ranking title of his career.



This is how he did it #CoralSnookerSeries pic.twitter.com/mzEiplE5bO