Официално: Кубрат Пулев се изправя срещу Антъни Джошуа!

“Щастлив съм, че ще имам възможност да покажа пред света колко силен съм всъщност", коментира Кубрат Пулев.



Все още се чака и официално потвърждение и от промоутъра на Антъни Джошуа Еди Хърн и неговата компания Matchroom Boxing.

It's ON! "Epic Sports and Top Rank have reached agreement with Matchroom for the IBF mandatory between Joshua and Pulev on June 20, 2020 in Tottenham" - John Wirt. Accordingly, purse bid scheduled for this Thursday is cancelled. #JoshuaPulev #boxing