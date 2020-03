ММА Йон Кутелаба скочи на съдията 02 март 2020 | 09:58 Прочетена 284 0



INTENSE @ICutelaba and @AnkalaevM are CAN'T MISS! #UFCNorfolk pic.twitter.com/UJcTJFeDpT — UFC (@ufc) February 28, 2020

"Днес бях лишен от възможност да покажа какво мога на феновете. Съдийството е трудна работа. Днешната грешка на рефера ми струваше месеци тренировки и възможност да донеса доход на моето семейство. Ще се завърна още по-уверен и ще оправим несправедливостта", написа в Инстаграм Кутелаба.

Веднага след срещата Анкалаев каза, че е готов на реванш. Молдовският ММА боец Йон Кутелаба се нахвърли на съдията Кевин Макдонълд след загубата от Магомед Анкалаев. Мачът от веригата UFC беше спрян от арбитъра. Причината беше поведението на Кутелаба. Той започна да се клати, а погледът му блуждаеше встрани. Феновете разкритикуваха остро Кутелаба заради симулациите и театралното поведение."Днес бях лишен от възможност да покажа какво мога на феновете. Съдийството е трудна работа. Днешната грешка на рефера ми струваше месеци тренировки и възможност да донеса доход на моето семейство. Ще се завърна още по-уверен и ще оправим несправедливостта", написа в Инстаграм Кутелаба.Веднага след срещата Анкалаев каза, че е готов на реванш. 0



