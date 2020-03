Бокс Бащата на Тайсън Фюри към Уайлдър: Ще приключиш в болницата 02 март 2020 | 09:46 Прочетена 674 0



John Fury believes that his son Tyson Fury should retire from boxing now after his remarkable victory over Deontay Wilder in #WilderFury2 on Saturday night.

What do we think to this statement and will this effect Tyson’s mindset going into the future pic.twitter.com/0TsAqjmtdr — The Boxing Feed (@TheBoxingFeed) February 24, 2020

"Не знам какво може да направи срещу Тайсън, който непрекъснато надобрява - каза Джон Фюри и продължи със съветите към Уайлдър. - Забрави за Тайсън. Той е прекалено силен за теб. вече го доказа. Справи се с най-силните ти удари. Това трябва да ти е достатъчно, за да знаеш, че няма нужда от още един мач. Ако отново се биеш със сина ми, ще приключиш в болница." Бащата на Тайсън Фюри - Джон, предупреди Дионтей Уайлдър да не приема мача реванш за световната титла по бокс за професионалисти в тежка категория. Американският нокаутьор беше отказан в реванша. Очаква се двете звезди да се срещнат отново през лятото."Не знам какво може да направи срещу Тайсън, който непрекъснато надобрява - каза Джон Фюри и продължи със съветите към Уайлдър. - Забрави за Тайсън. Той е прекалено силен за теб. вече го доказа. Справи се с най-силните ти удари. Това трябва да ти е достатъчно, за да знаеш, че няма нужда от още един мач. Ако отново се биеш със сина ми, ще приключиш в болница."

