ПСВ спря победната серия на Фейенорд, Аякс с нова издънка (видео)

ПСВ Айндховен и Фейенорд не успяха да се победят в голямото дерби от 25-ия кръг на Ередивизи. Гостите от Ротердам бяха в серия от 7 поредни успеха в първенството, но изпуснаха трите точки на "Филипс Стейдиъм".

Словашкият национал Роберт Боженик започна като титуляр за Фейенорд и можеше да открие резултата още в началото, но негов удар срещна напречната греда. Тимът на Дик Адвокаат определено доминираше до почивката и заслужено поведе в 33-ата минута, когато Ерик Ботегин скочи най-високо в наказателното поле и с глава прати топката в мрежата. Домакините реагираха подобващо в началото на втората част. В 48-ата минута Коди Гакпо стреля от малък ъгъл и завари неподготвен стража на Фейенорд Джъстин Билоу - 1:1. До края на мача имаше изобилие от положения и пред двете врати, но никой от съперниците не съумя да измъкне победата.

Изненадата на кръга дойде от Амстердам, където лидерът Аякс се провали срещу втория в класирането АЗ Алкмаар. Аякс загуби с 0:2, като това беше трето поражение за отбора на Ерик тен Хаг в последните 5 кръга. Междувременно, рекордьорът по титли в Нидерландия отпадна от Хетафе в Лига Европа.

5 - Myron Boadu has scored five Eredivisie goals against Ajax, Feyenoord or PSV this season, more than 10 of the 18 current Eredivisie sides. Colossal. pic.twitter.com/L9rFM80T3p