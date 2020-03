Джеймс Хардън вече е пети по вкарани тройки в историята на НБА

Звездата на Хюстън Рокетс Джеймс Хардън реализира своята 2,283-а тройка, подминавайки бившия шампион от НБА с екипа на Далас Маверикс Джейсън Тери за номер 5 в класацията за най-много тройки в историята на НБА. Единствените играчи пред него в този списък остават Кайл Корвър (2,428), Стеф Къри (2,492), Реджи Милър (2,560) и лидерът Рей Алън (2,973).

Congrats to @JHarden13 of the @HoustonRockets for moving up to 5th on the all-time 3PM list!@budweiserusa | #LegendaryMoments pic.twitter.com/Z4NOFicSHt