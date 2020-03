Девет ранени след сблъсъци между фенове на Сент Етиен и Лион

Девет души бяха ранени след сблъсъци между фенове на Сент Етиен и Олимпик Лион преди двубоя между двата тима от френското първенство, който е по-късно днес.

France, Lyon. 29.02.2020

A big street fight between hooligans, the day before the derby match: Lyon vs. Saint-Etienne#lyon #asse #derby #olasse #hooligans #ultras #ol #olasse pic.twitter.com/6So2ALZQWf