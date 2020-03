Интересни факти за триумфа на Надал в Акапулко

Рафаел Надал спечели първата си титла за 2020 година. 33-годишният испанец триумфира в Акапулко след убедителна победа с 6:3, 6:2 срещу американеца Тейлър Фриц. За носителя на 19 титли от “Големия шлем” това е трофей №85 на сингъл в кариерата му, като той вече и е най-младият, и най-възрастният шампион в надпреварата в Мексико.

Така ибериецът отново е с 6 титли повече от сърбина Новак Джокович, който часове по-рано триумфира в Дубай. Рафа е четвърти по брой спечелени трофеи в “Оупън ерата”. Пред него са само рекордьорът Джими Конърс със 109, Роджър Федерер със 103 и Иван Лендъл с 94 титли. Надал печели титла от турнир на ATP за 17-а поредна година.

Надал е вече трикратен шампион в Акапулко (2005, 2013, 2020), а любопитно за отбелязване е, че и при трите си триумфа в Мексико левичарят от Манакор не губи сет. Той е с вече общо 20 победи и 2 загуби в турнира. Испанецът повтори постижението на сънародника си Давид Ферер, който досега беше единственият тенисист, печелил титлата в Акапулко на клей (2012) и на хард (2015).

.@RafaelNadal joins countryman @DavidFerrer87 to win @AbiertoTelcel titles on clay and hard courts. Ferrer won on clay from 2010-12 and on hard in 2015. #Nadal has a 20-2 career record in #Acapulco and he did not drop a set in all 3 title runs.