Президентът на Ню Йорк Никс с интерес към Кармело Антъни

Бъдещият президент на Ню Йорк Никс Леон Роуз, който се очаква да заеме новия си пост днес, ще се опита да върне Кармело Антъни в “Медисън Скуер Гардън” през лятото, информират няколко източника зад океана. Роуз е бивш агент на Антъни, което може да бъде от ключово значение за завръщането на 34-годишния играч в Ню Йорк. Антъни прекара 7 сезона в Никс между 2010-а и 2017-а.

