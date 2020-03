Мач от Евролигата ще се проведе пред празни трибуни заради коронавируса

Предстоящият мач между Олимпия (Милано) и Реал Мадрид от 27-я кръг на Евролигата, предвиден да се играе във вторник, ще се проведе пред празни трибуни, както и без наличието на журналисти в залата, заради нарастващата епидемия от коронавирус в северната част на Италия.

