Бокс Джоузеф Паркър нокаутира непознат съперник 01 март 2020 | 13:38 Прочетена 692 0



копирано



PARKER STOPS WINTERS IN THE 5TH #ParkerWinters #GarciaVargas pic.twitter.com/I9t1W225K4 — All Of The Belts (@AllOfTheBelts) March 1, 2020

Паркър прати в нокдаун Уинтърс два пъти - веднъж в третия, а после и в петия рунд, преди реферът да спре срещата им, която бе планирана за 10 рунда. Паркър изпозлва силната си деснячка, за да прати Уинтърс на пода, за когото това бе втора загуба с нокаут.



mma.bg Джоузеф Паркър не знаеше почти нищо за опонента си Шоундел Уинтърс, но по време на битката им по-рано днес разбра, че срещу себе си има корав противник. Уинтърс пое доста силни удари от бившия шампион на WBO, а също и върна няколко такива, преди новозеландецът да го нокаутира в петия рунд.Паркър прати в нокдаун Уинтърс два пъти - веднъж в третия, а после и в петия рунд, преди реферът да спре срещата им, която бе планирана за 10 рунда. Паркър изпозлва силната си деснячка, за да прати Уинтърс на пода, за когото това бе втора загуба с нокаут.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 692 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1