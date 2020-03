Атланта нанесе нова загуба на Портланд

Лошата серия на Портланд Трейл Блейзърс просто не иска да спира. Отборът на старши треньора Тери Стотс допусна шеста загуба в последните си седем мача, този път губейки битката с Атланта Хоукс с крайното 117:129 (28:23, 28:40, 34:44, 27:22) в залата на “ястребите”. Блейзърс продължават да не могат да разчитат на контузения Деймиън Лилард, като това е поредното разочароващо поражение през сезона за отбора от Орегон.

Блейзърс успяха да вземат водачеството още в първата четвърт, печелейки я с 28:23, но оттам нататък защитата им се разруши. Отборът на Атланта вкара общо 84 точки срещу 62 на Портланд във втората и третата част на мача, което съкруши надеждите на представителя на Западната конференция за обрат в мача.

Trae Young (31.3 PPG and 10.1 APG in February) becomes the fifth player in @NBAHistory to average 30+ PPG and 10+ APG in two straight months (min. 5 games).



The other four are Oscar Robertson, Nate Archibald, Russell Westbrook and James Harden. pic.twitter.com/TJVcz5C3B3