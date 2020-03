Джа Морант и Мемфис шокираха Лейкърс

Отборът на Мемфис Гризлис поднесе изненадата на вечерта, след като победи водения от ЛеБрон Джеймс и Антъни Дейвис тим на ЛА Лейкърс със 105:88 като домакин. Магически изпълнения на Джа Морант, завършил с 27 точки и 14 асистенции, бяха в основата на успеха за “гризлитата”, които продължават да са осми в класирането в Западната конференция, увеличавайки аванса си пред останалите кандидати за последното плейофно място.

Първата четвърт предложи равностойна игра, но серия от 12:0 за Мемфис през втората четвърт вдигна аванса им до 16 точки, а на почивката резултатът бе 58:46 за Гризлис. Домакините осуетиха всеки един опит на Лейкърс да се завърнат в мача, печелейки третата четвърт с 28:20, увеличавайки преднината си на цели 20 точки в края на третата част. ЛеБрон и компания свалиха разликата до 9 по средата на четвъртия период, но 4 поредни асистенции на Морант към Кайл Андерсън и Дилън Брукс сложиха точка на спора в полза на Мемфис - 105:88.

27 PTS, 14 AST for Ja @JaMorant goes 10-16 from the field and ties a career-high in assists as the @memgrizz defeat LAL! #GrindCity pic.twitter.com/f9JuIHmRVu