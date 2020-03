Добриана Рабаджиева и Минас продължават с победите в Бразилия (видео)

View this post on Instagram

Tá decretado o #sextou E a NOSSA vitória! . Com espírito de equipe e muita raça, nosso Itambé/Minas reverteu o placar inicial negativo e venceu o SESI Vôlei Bauru, por 3 sets a 1. . Pontuadora minastenista: @carolgattaz (16pts, sendo cinco de bloqueio). Viva Vôlei: @bruna_honoriooficial . JOGÃO! 3/3 – 20h – Osasco/Audax x Itambé/Minas – Osasco (SP) #VaiMinas #ItambéMinas #ParedãoAzul #Superliga #Volei #Volleyball Orlando Bento/Minas Tênis Clube

A post shared by Minas Tênis Clube - Vôlei (@mtcvolei) on Feb 28, 2020 at 6:49pm PST