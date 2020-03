Тенис Хедър Уотсън спечели титлата в Акапулко 01 март 2020 | 08:17 - Обновена Прочетена 84 0



Поставената под №7 победи на финала шампионката от "Ролан Гарос" за девойки Лейла Ани Фернандес (Канада) с 6:4, 6:7(8), 6:1 след 2:46 часа игра.

Така Уотсън заслужи четвърта титла в кариерата си и първа от 2016 година, когато за последно триумфира отново на мексиканска земя, но в Монтерей.



17-годишната квалификантка Фернандес пък игра за първи път на финал в турнирите на УТА.

Британката стартира устремно и дръпна с 4:0, което се оказа решаващо за успеха в първия сет.

Във втората част Уотсън пропиля ранен пробив аванс, а в последвалия тайбрек поведе с 6:2 точки, но не успя да стигне до победата, след като пропусна общо пет мачбола.



В третата част британката доминираше, но се нуждаеше от още пет мачбола, за да триумфира.

@HeatherWatson92 is yet to drop a set against Fernandez.



Takes the opening set, 6-4.#AMT2020 pic.twitter.com/7AgV37whcW — WTA (@WTA) March 1, 2020

"Много съм щастлива, че спечелих четвъртата си титла. Мина доста време от последния ми трофей, така че съм изключително доволен, че преминах успешно през този тежък мач. Имаше доста възходи и спадове в играта ми. Пропуснах пет мачбола във втория сет, но се радвам, че запазих концентрация и спечелих третия", коментира Уотсън, която ще се завърне в топ 50 на световната ранглиста.

Фернандес пък ще прогресира с поне 60 места в класацията на УТА и от понеделник ще бъде сред първите 130.

