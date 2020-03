Поставиха целия отбор на Ювентус U23 под карантина

Целият отбор на формацията под 23 години беше поставен по карантина, след като стана ясно, че трима футболисти и тийм мениджъра на Пианезе са дали положителен резултат на теста за новия вирус. Именно Пианезе беше последният съперник на Ювентус U23 в Серия С. На футболистите на Ювентус е наредено да си стоят по домовете до 8 март и да следят за появата на симптоми.

#Juventus have stopped all training sessions and put their entire Under-23 squad into quarantine after three players from Serie C side Pianese tested positive for Coronavirus https://t.co/nbOvujJSQV #Juventus #CoronavirusItalia #SerieC pic.twitter.com/LWrcSQM750