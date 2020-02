Бобан: Ибра ми се обади на Бъдни вечер, за да ми честити своя трансфер

Директорът на Милан Звонимир Бобан разказа как са протекли преговорите около трансфера на Златан Ибрахимович в тима, който беше обявен на 27 декември миналата година.

“Паоло Малдини му се обади първи, а след това аз продължих разговорите от части заради езика, но и заради нашия общ балкански манталитет. Беше забавно, когато той ми се обади в 22 часа на Бъдни вечер и ми каза: “Бобан, честито на Милан, уредихте си Ибрахимович. Весела Коледа и доскоро”. Разрешението на “Елиът” за трансфера дойде почти веднага. Надявам се да продължим съвместната ни работа.

