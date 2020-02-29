Бивша футболна половинка събира погледите в социалните мрежи

|
|
|
|
|
|
|
Булевард
|
Бивша футболна половинка събира погледите в социалните мрежи29 февруари 2020 | 20:18
Със страхотна визия за пореден път впечатли музата на Мондиал 2018 Виктория Лопирева. Рускинята показа впечатляваща форма, а феновете й коментират в социалните мрежи, че е по-секси от всякога.
Вижте тази публикация в Instagram.
Guys, вопрос дня: кто из вас смотрит, что смотрит на ТВ или YouTube ? Что нравится, что нет? Я, например, смотрю Ваню @urgantcom @vecherniy_urgant иногда и Владимира Познера @pozneronline , муж смотрит @yurydud , мама замечена за просмотром Квартирного вопроса и канала Культура, а папа любит спорт А что у вас? Есть те, кто вообще игнорирует ТВ?)) и напишите плз любимых блоггеров V photo @aleksander_santo muah @dariasanto
Публикация, споделена от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika) на Фев 18, 2020 в 10:23 PST
Блондинката е в Дубай, където участва в няколко модни фотосесии. Лопирева, която е бивша половинка на руския национал Фьодор Смолов, се появи в ярка рокля с тънки каишки, пера и дълбоко деколте. Акцентът обаче беше луксозно колие с диаманти.
Вижте тази публикация в Instagram.
Ladies and gentlemen! Мы же помним, что скоро 8 Марта , а значит время выбирать подарки В Дубай молле много классных магазинов, но пройти мимо @damianimiddleeast невозможно - слишком много стильных украшений : от милых и нежных до high jewelry и самой настоящей тиары для специального случая , например, свадьбы В общем, выбрать трудно - все оооочень красиво ! Я рада, что ювелирный дом “Damiani” с красивой историей является нашим ювелирным партнером на gala ужине @matreshka_festival , где я жду вас 7 Марта в Дубае / Don’t you forget it’s 8th March is coming and it’s time to choose the present for the woman who you love. There are a lot of fancy shops in Dubai Mall @thedubaimall but there is one I just can’t pass by because of the great selection of breathtaking jewelry: from gentle and casual to a high jewelry there is a beautiful story behind the brand and we are happy to have @damianimiddleeast as our partner for the upcoming event @matreshka_festival 7th of March! I am waiting for you guys! V
Публикация, споделена от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika) на Фев 27, 2020 в 12:35 PST
Вижте тази публикация в Instagram.
Вчера во время food tasting я решила устроить интерактивный опрос, что бы вы заказали на горячее : мясо или рыбу. Рыба победила в процентном соотношении 70% на 30%, что в принципе, соответствовала моим ожиданиям, поэтому я так детально обсуждала , как же именно я хочу оформить чёрную трескуи стоит ли завернуть ее в специальную бумагу, чтобы не остыла ) Но так же много комментариев я получила в Директ, что вы хотели бы третий вариант - веганский и он, конечно, тоже будет в меню - это обсуждалось с самого начала. Организация Гала ужина , задача интересная, но непростая , требующая внимание к деталям , да так, чтобы все соответствовало местным законам. Так, например, я минут 10 вчера «торговалась» с нашим шефом, который пытался мне объяснить, что нет у него eatable цветов цвета фуксии, а мне ну никак не подходят фиолетовые Кстати, важно ли для вас, как презентуют блюдо или вы больше обращаете внимание вкусное оно или нет? У кого тут опыт в организации ужинов? Делитесь идеями V @matreshka_festival
Публикация, споделена от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika) на Фев 20, 2020 в 6:11 PST
|
|
Левски |
ЦСКА |
Лудогорец |
Първа лига |
Втора лига |
Национални отбори по футбол |
Купа на България |
Англия |
Испания |
Италия |
Германия |
Франция |
Русия |
Шампионска лига |
Лига Европа |
Мачове на живо |
Волейбол |
Тенис |
Формула 1 |
Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
на закона.
Fans on Facebook
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 1
отговор
КЪМИ СА Е ДОИБАЛО РОСКИНЧЕ, СТЕ ИМА СКОРО ПОСЕСТЕНИЕ ЖАЖ СЛАЖА РАСИЯ, к. ? Рейтинг: 1 0