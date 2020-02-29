Бивша футболна половинка събира погледите в социалните мрежи

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Guys, вопрос дня: кто из вас смотрит, что смотрит на ТВ или YouTube ? Что нравится, что нет? Я, например, смотрю Ваню @urgantcom @vecherniy_urgant иногда и Владимира Познера @pozneronline , муж смотрит @yurydud , мама замечена за просмотром Квартирного вопроса и канала Культура, а папа любит спорт А что у вас? Есть те, кто вообще игнорирует ТВ?)) и напишите плз любимых блоггеров V photo @aleksander_santo muah @dariasanto

Публикация, споделена от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika) на Фев 18, 2020 в 10:23 PST