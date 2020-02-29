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Никол подлуди феновете си с поредната гореща снимка

Съблазнителна черна рокля на Никол Шерцингер за пореден път разпали мъжките фантазии.  Естравагантното облекло на певицата предизвика възхищението на феновете й в социалните мрежи.  Роклята всъщност изглежда ...

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Булевард

Бивша футболна половинка събира погледите в социалните мрежи

29 февруари 2020 | 20:18
Прочетена 443
Бивша футболна половинка събира погледите в социалните мрежи
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Със страхотна визия за пореден път впечатли музата на Мондиал 2018 Виктория Лопирева. Рускинята показа впечатляваща форма, а феновете й коментират в социалните мрежи, че е по-секси от всякога.

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Crazy fashion battle with ma bestie @babayaga.official

Публикация, споделена от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika) на Фев 16, 2020 в 12:25 PST

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Guys, вопрос дня: кто из вас смотрит, что смотрит на ТВ или YouTube ? Что нравится, что нет? Я, например, смотрю Ваню @urgantcom @vecherniy_urgant иногда и Владимира Познера @pozneronline , муж смотрит @yurydud , мама замечена за просмотром Квартирного вопроса и канала Культура, а папа любит спорт А что у вас? Есть те, кто вообще игнорирует ТВ?)) и напишите плз любимых блоггеров V photo @aleksander_santo muah @dariasanto

Публикация, споделена от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika) на Фев 18, 2020 в 10:23 PST

 

Блондинката е в Дубай, където участва в няколко модни фотосесии. Лопирева, която е бивша половинка на руския национал Фьодор Смолов, се появи в ярка рокля с тънки каишки, пера и дълбоко деколте. Акцентът обаче беше луксозно колие с диаманти.

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Ladies and gentlemen! Мы же помним, что скоро 8 Марта , а значит время выбирать подарки В Дубай молле много классных магазинов, но пройти мимо @damianimiddleeast невозможно - слишком много стильных украшений : от милых и нежных до high jewelry и самой настоящей тиары для специального случая , например, свадьбы В общем, выбрать трудно - все оооочень красиво ! Я рада, что ювелирный дом “Damiani” с красивой историей является нашим ювелирным партнером на gala ужине @matreshka_festival , где я жду вас 7 Марта в Дубае / Don’t you forget it’s 8th March is coming and it’s time to choose the present for the woman who you love. There are a lot of fancy shops in Dubai Mall @thedubaimall but there is one I just can’t pass by because of the great selection of breathtaking jewelry: from gentle and casual to a high jewelry there is a beautiful story behind the brand and we are happy to have @damianimiddleeast as our partner for the upcoming event @matreshka_festival 7th of March! I am waiting for you guys! V

Публикация, споделена от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika) на Фев 27, 2020 в 12:35 PST

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Вчера во время food tasting я решила устроить интерактивный опрос, что бы вы заказали на горячее : мясо или рыбу. Рыба победила в процентном соотношении 70% на 30%, что в принципе, соответствовала моим ожиданиям, поэтому я так детально обсуждала , как же именно я хочу оформить чёрную трескуи стоит ли завернуть ее в специальную бумагу, чтобы не остыла ) Но так же много комментариев я получила в Директ, что вы хотели бы третий вариант - веганский и он, конечно, тоже будет в меню - это обсуждалось с самого начала. Организация Гала ужина , задача интересная, но непростая , требующая внимание к деталям , да так, чтобы все соответствовало местным законам. Так, например, я минут 10 вчера «торговалась» с нашим шефом‍, который пытался мне объяснить, что нет у него eatable цветов цвета фуксии, а мне ну никак не подходят фиолетовые ‍Кстати, важно ли для вас, как презентуют блюдо или вы больше обращаете внимание вкусное оно или нет? У кого тут опыт в организации ужинов? Делитесь идеями V @matreshka_festival

Публикация, споделена от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika) на Фев 20, 2020 в 6:11 PST

 
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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 443

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ASD
(Гост) 1
отговор
29 февруари 2020 | 20:20

КЪМИ СА Е ДОИБАЛО РОСКИНЧЕ, СТЕ ИМА СКОРО ПОСЕСТЕНИЕ ЖАЖ СЛАЖА РАСИЯ, к. ? Рейтинг: 1 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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Вашите лични данни

        

        

          

            

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                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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