Победната серия продължава! Джокович триумфира в Дубай (видео)

"OH BRILLIANT!"



: @TennisTV | @DjokerNole | @DDFTennis pic.twitter.com/tiA4yZdadn — ATP Tour (@atptour) February 29, 2020 Джокович има вече 18 победи и нито едно поражение от началото на сезона. Той завърши с три победи за “Купа Дейвис” и 2019 година. През януари Новак изведе Сърбия до крайния успех в турнира ATP, а в началото на февруари стана шампион за рекорден осми път на Откритото първенство на Австралия. След триумфа си в Мелбърн носителят на 17 титли от “Големия шлем” си върна първото място в световната ранглиста, а с днешната титла го затвърди. Джокович има да защитава едва 135 точки на следващите два “Мастърс”-а - в Индиън Уелс и Маями, докато Надал трябва да защитава 360. На испанеца му предстои утре сутрин финал на турнира в Акапулко срещу американеца Тейлър Фриц. Simply stunning tennis from @DjokerNole



: @TennisTV | @DDFTennis pic.twitter.com/WuetiMGAHG — ATP Tour (@atptour) February 29, 2020 На полуфиналите вчера Джокович спаси три мачбола при драматичната си победа срещу намиращия се във формата на живота си французин Гаел Монфис, но днес успехът срещу Циципас на финала дойде доста по-лесно. Джокович първи трябваше да отразява брейкпойнт в мача. Това се случи в петия гейм при 2:2, като сърбинът отблъсна опасността и удържа подаването си. В осмия гейм пък Циципас трябваше да се измъква от подобна ситуация, но Джокович реализира още първиата си точка за пробив в срещата и това наклони сериозно везните в негова полза за спечелването на първия сет - 5:3. С гейм на 15 световният №1 сложи край на първия сет и направи важна крачка към петия си трофей в турнира.

You love to see this after a final @DjokerNole | @StefTsitsipas | #DDFTennis pic.twitter.com/CNiB1QVnmP — ATP Tour (@atptour) February 29, 2020 В петия гейм на втория сет Джокович нанесе още един удар на съперника си, реализирайки пробив за 3:2. Циципас не се предаде и направи рибрейк на 15 за 3:3, връщайки интригата. При 4:4 Джокович отново издебна момента и проби на 15, което му даде възможност да сервира за титлата. Опитният сърбин изигра десетия гейм по шампионски и го взе на нула, като при последната точка “закова” съперника си с убийствен бекхенд по правата. @DjokerNole going undefeated in 2020?



He's not kidding...



