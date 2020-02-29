Царско село 0:0 ЦСКА-София, домакините с група от 15 човека

|
|
Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент
|
|
ЦСКА
Царско село и ЦСКА-София играят при 0:0 в мач от 23-ия кръг на efbet Лига, който се провежда на стадиона в Бистрица.
Символичните домакини не са успели да съберат пълна група от 18 човека за този мач и са с трима футболисти по-малко.
ЦАРСКО СЕЛО - ЦСКА-СОФИЯ 0:0
ЦАРСКО СЕЛО: 30. Пласид, 21. Гьонов, 2. Лопез, 3. Кавдански, 17. Даскалов, 6. Георгиев, 6. Ната, 22. Бахамбула, 93. Кордейро, 11. Маренго, 91. Будинов
ЦСКА-СОФИЯ: 13. Бусато, 18. Мазику, 26. Антов, 28. Гълъбов, 3. Жеферсон, 15. Малинов, 6. Пинто, 17. Енрике, 24. Белтраме, 21. Джеси, 22. Соу
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!
efbet Лига
23 кръг, събота 29 февруари
Царско село
17:30предстои
ЦСКА-София
Стадион: Витоша Бистрица
Съдия: Николай Йорданов
30
3
2
21
17
6
22
91
11
8
93
13
28
26
3
18
15
6
22
17
21
24
4-1-4-1
4-2-3-1
8 халф
10 вратар
x
Още по темата
|
›› Видео
›› ЦСКА
›› Live Scores
Календар
календар затвори
Няма мачове днес.
›› БГ Футбол
›› Novini.bg
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 20
отговор
КОРУМПИРАНИ треньори от Герена съсипаха детската школа на Царско село! Владислав ВУТОВ ВЪН Рейтинг: 0 0
(Гост) 19
отговор
КунчеФ припок ляфски.Роди се Фаско с дефекти.Расна мишле у вуйчо си в църквата и открадна църковния кон на попа.Бандюга полуръст 152см Безбрада,безжена,бездеца,в едно легло с Хр.Ботев 3 месеца Позна животно лъФ и се нарече ляФски.Бкп герой Рейтинг: 0 0
(Гост) 18
отговор
Вратаря на царете е дебело буре. Рейтинг: 1 0
(Гост) 17
отговор
Такова излагане в ефира на Спорртал. Безумно. Е, нормално. Се пак нали са си говяда. Рейтинг: 2 0
(Гост) 16
отговор
Голям кеф, грандът ЦСКА гостува, а на стадиона има 7000 армейци!!! Рейтинг: 3 0
(Гост) 15
отговор
Цесекарско село ще направи шпалир на ЦСКА за да е лефски пак баражен! Рейтинг: 4 0
(Гост) 14
отговор
Синият венец, Владислав ВУТОВ , треньор на 2004 Царско село е КОРУМПИРАН Рейтинг: 3 0
(Гост) 13
отговор
Хайде мачкай ЦСКА! Напред! Рейтинг: 5 0
(Гост) 12
отговор
КОРУПЦИЯТА в ДЮШ на Царско село при треньорите е ужасна ! ВЛАДИСЛАВ ВУТОВ ВЪН ! Рейтинг: 4 0
(Гост) 11
отговор
КОРУПЦИЯТА в ДЮШ на Царско село при треньорите е ужасна! ВУТОВ ВЪН ! Рейтинг: 3 1
(Гост) 10
отговор
КОРУПЦИЯТА в Царско село при треньорите е ужасна! ВУТОВ ВЪН ! Рейтинг: 1 2
(Гост) 9
отговор
Телюгите ще са на познатото си трето място днес! Рейтинг: 4 0
(Гост) 8
отговор
Какъв е мириса и ароматът на баража? Син... Рейтинг: 5 1
(Гост) 7
отговор
Днес ЦСКА е втори,а кенефски бараженЪ! Рейтинг: 4 0
(Гост) 6
отговор
Този треньор е пълен нещастник Жеферсон е пълна дупка и Евандро на пейката ще има мъка за 1-0 Рейтинг: 2 1