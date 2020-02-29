ЦСКА-София Cska-Sofia

Царско село - ЦСКА-София

последен:
29.02.2020

ЦСКА-София - Берое

следващ:
07.03.2020

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Милош Крушчич
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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ЦСКА

Царско село0:0ЦСКА-СофияЦарско село 0:0 ЦСКА-София, домакините с група от 15 човека

29 февруари 2020 | 17:30 - Обновена
Прочетена 4633
Царско село 0:0 ЦСКА-София, домакините с група от 15 човека
Царско село и ЦСКА-София играят при 0:0 в мач от 23-ия кръг на efbet Лига, който се провежда на стадиона в Бистрица.

Символичните домакини не са успели да съберат пълна група от 18 човека за този мач и са с трима футболисти по-малко.

ЦАРСКО СЕЛО - ЦСКА-СОФИЯ 0:0

ЦАРСКО СЕЛО: 30. Пласид, 21. Гьонов, 2. Лопез, 3. Кавдански, 17. Даскалов, 6. Георгиев, 6. Ната, 22. Бахамбула, 93. Кордейро, 11. Маренго, 91. Будинов

ЦСКА-СОФИЯ: 13. Бусато, 18. Мазику, 26. Антов, 28. Гълъбов, 3. Жеферсон, 15. Малинов, 6. Пинто, 17. Енрике, 24. Белтраме, 21. Джеси, 22. Соу

ГЛЕДАЙТЕ ТУК!
efbet Лига
23 кръг, събота 29 февруари
Царско село
17:30предстои
ЦСКА-София
Bet365
9.5 4.5 1.3
1 x 2
Стадион: Витоша Бистрица
Съдия: Николай Йорданов
30
3
2
21
17
6
22
91
11
8
93
13
28
26
3
18
15
6
22
17
21
24
Никола Спасов
Милош Крушчич
4-1-4-1
4-2-3-1
Титуляри
Джони Пласид Джони Пласид30 Густаво Бусато13 Густаво Бусато
Румен Гьонов Румен Гьонов21 Жеферсон3 Жеферсон
Реян Даскалов Реян Даскалов17 Валентин Антов26 Валентин Антов
Мартин Кавдански Мартин Кавдански3 Пламен Гълъбов28 Пламен Гълъбов
Хулио Родригес Хулио Родригес2 Брадли Мазику18 Брадли Мазику
Антонио Георгиев Антонио Георгиев6 Кристиян Малинов15 Кристиян Малинов
Андерсон Андерсон93 Рубен Пинто6 Рубен Пинто
Уесли Ната Уесли Ната8 Едвин Джеси21 Едвин Джеси
Дилан Бахамбула Дилан Бахамбула22 Стефано Белтраме24 Стефано Белтраме
Ludcinio Marengo Ludcinio Marengo11 Енрике Рафаел17 Енрике Рафаел
Мирослав Будинов Мирослав Будинов91 Али Соу22 Али Соу
efbet Лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
22
15
7
0
37:9 (28)
52
2 Левски Левски
22
13
6
3
39:15 (24)
45
3 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
23
13
6
4
45:21 (24)
45
4 ЦСКА-София ЦСКА-София
22
12
7
3
36:14 (22)
43
5 Берое Берое
23
12
1
10
37:30 (7)
37
6 Славия Славия
22
10
6
6
27:21 (6)
36
7 Черно море Черно море
23
8
10
5
29:21 (8)
34
8 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
23
8
6
9
24:25 (-1)
30
9 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
22
7
7
8
24:28 (-4)
28
10 Етър Етър
22
4
8
10
19:37 (-18)
20
11 Царско село Царско село
22
5
4
13
20:37 (-17)
19
12 Дунав Дунав
23
4
6
13
17:39 (-22)
18
13 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
23
4
6
13
20:45 (-25)
18
14 Витоша (Бистрица) Витоша (Бистрица)
22
1
2
19
12:44 (-32)
5
  • Квалификации ШЛ
  • Квалификации ЛЕ
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: Владимир Иванов, Sportal.bg

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Добави коментар ›› Коментари (20)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
Армейци !!!
(Гост) 20
отговор
29 февруари 2020 | 17:35

КОРУМПИРАНИ треньори от Герена съсипаха детската школа на Царско село! Владислав ВУТОВ ВЪН Рейтинг: 0 0

КунчеФ припок ляфски.Роди
(Гост) 19
отговор
29 февруари 2020 | 17:34

КунчеФ припок ляфски.Роди се Фаско с дефекти.Расна мишле у вуйчо си в църквата и открадна църковния кон на попа.Бандюга полуръст 152см Безбрада,безжена,бездеца,в едно легло с Хр.Ботев 3 месеца Позна животно лъФ и се нарече ляФски.Бкп герой Рейтинг: 0 0

Kurzalewski
(Гост) 18
отговор
29 февруари 2020 | 17:34

Вратаря на царете е дебело буре. Рейтинг: 1 0

Срам.ГовядоСпорртал
(Гост) 17
отговор
29 февруари 2020 | 17:33

Такова излагане в ефира на Спорртал. Безумно. Е, нормално. Се пак нали са си говяда. Рейтинг: 2 0

Темелко Георгиев
(Гост) 16
отговор
29 февруари 2020 | 17:32

Голям кеф, грандът ЦСКА гостува, а на стадиона има 7000 армейци!!! Рейтинг: 3 0

Kurzalewski
(Гост) 15
отговор
29 февруари 2020 | 17:32

Цесекарско село ще направи шпалир на ЦСКА за да е лефски пак баражен! Рейтинг: 4 0

На Гошо баба му от Царско
(Гост) 14
отговор
29 февруари 2020 | 17:30

Синият венец, Владислав ВУТОВ , треньор на 2004 Царско село е КОРУМПИРАН Рейтинг: 3 0

Норге
(Гост) 13
отговор
29 февруари 2020 | 17:28

Хайде мачкай ЦСКА! Напред! Рейтинг: 5 0

На Гошо чинка му
(Гост) 12
отговор
29 февруари 2020 | 17:26

КОРУПЦИЯТА в ДЮШ на Царско село при треньорите е ужасна ! ВЛАДИСЛАВ ВУТОВ ВЪН ! Рейтинг: 4 0

На Гошо деда му
(Гост) 11
отговор
29 февруари 2020 | 17:25

КОРУПЦИЯТА в ДЮШ на Царско село при треньорите е ужасна! ВУТОВ ВЪН ! Рейтинг: 3 1

На Гошо баба му от Царско
(Гост) 10
отговор
29 февруари 2020 | 17:24

КОРУПЦИЯТА в Царско село при треньорите е ужасна! ВУТОВ ВЪН ! Рейтинг: 1 2

Kurzalewski
(Гост) 9
отговор
29 февруари 2020 | 17:20

Телюгите ще са на познатото си трето място днес! Рейтинг: 4 0

Kurzalewski
(Гост) 8
отговор
29 февруари 2020 | 17:19

Какъв е мириса и ароматът на баража? Син... Рейтинг: 5 1

ПрокобноТИРЕбараженЪ
(Гост) 7
отговор
29 февруари 2020 | 17:19

Днес ЦСКА е втори,а кенефски бараженЪ! Рейтинг: 4 0

Мале
(Гост) 6
отговор
29 февруари 2020 | 17:09

Този треньор е пълен нещастник Жеферсон е пълна дупка и Евандро на пейката ще има мъка за 1-0 Рейтинг: 2 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Хебър надви Загорец в контрола
                
                
                  Хебър надви Загорец в контрола

                 
                
              

              

                
                  
                  Кариана не даде шанс на Славата
                
                
                  Кариана не даде шанс на Славата

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






България е последният шанс на "Руския Меси"
04 юни 2019

ЦСКА-София действа доста активно на трансферния пазар и вече се сдоби с четири нови попълнения - Петър Занев, Диего Фабрини, Тони Уот и Денис Давидов. Руският офанзивен халф е истинска загадка за феновете. От ...









							
							
						

						
						






Венци Василев: В Миньор играх с 16-годишни срещу ...
03 декември 2019

Венцислав Василев е сред най-опитните футболисти не само в ЦСКА 1948, но и в българския спорт. Перничанинът кара 13-ата си година в професионалния футбол. Защитникът застана пред клубната камера на "червените", за да ...









							
							
							
						


          

            

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                  ТОЛ системата тръгва в 5 часа на 1-ви март 
                
                
                  ТОЛ системата тръгва в 5 часа на 1-ви март 

                
              

              

                
                  Красимир Каракачанов инспектира границата ни с Турция и Гърция от хеликоптер
                
                
                  Красимир Каракачанов инспектира границата ни с Турция и Гърция от хеликоптер

                
              

              

                
                  Бойко Борисов: Без Господ нищо не може да се направи
                
                
                  Бойко Борисов: Без Господ нищо не може да се направи

                
              

              

                
                  Пускат в нова грипна вакация училища в Добричко и София-област 
                
                
                  Пускат в нова грипна вакация училища в Добричко и София-област 

                
              

              

                
                  Обвинение за 57-годишния адвокат, арестуван за блудство с малолетни в Търговище
                
                
                  Обвинение за 57-годишния адвокат, арестуван за блудство с малолетни в Търговище

                
              

              

                
                  САЩ и талибаните подписаха мирно споразумение, целящо прекратяване на войната в Афганистан
                
                
                  САЩ и талибаните подписаха мирно споразумение, целящо прекратяване на войната в Афганистан

                
              

              

                
                  Затоплянето в Антарктика оголи скрит остров 
                
                
                  Затоплянето в Антарктика оголи скрит остров 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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