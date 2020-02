НБА Завръщането на Нуркич остава неясно 29 февруари 2020 | 14:47 Прочетена 154 0



Центърът на Портланд Юсуф Нуркич продължава да лекува ужасната контузия, която получи през март миналата година. Босненецът счупи левия си крак по време на мач на Блейзърс срещу Бруклин на 26 март 2019-а, а възстановяването му продължава до момента. “Трудно е да си давам надежди, защото нямам дата за завръщане, всички слухове са фалшиви. Единственото, което знам е, че се опитвам да разбера как да провеждам повече тренировки, защото ние нямаме толкова много. Това е единствената причина да се завърна. Не мога да отстъствам 11 месеца и просто да вляза в игра, това не работи по този начин.”, сподели Нуркич пред The Athletic. Trail Blazers' Jusuf Nurkic still without return date - National Basketball Association News - https://t.co/iQCcYudxx1 pic.twitter.com/JCSBkywy2Y — NBA News Now (@NBANewsNow247) 29 февруари 2020 г. 25-годишният играч записваше “дабъл-дабъл” преди контузията си миналия сезон - 15.6 точки, 10.4 борби, 3.2 асистенции и по 1.0 откраднати топки и 1.4 блокирани изстрели. 25-годишният играч записваше “дабъл-дабъл” преди контузията си миналия сезон - 15.6 точки, 10.4 борби, 3.2 асистенции и по 1.0 откраднати топки и 1.4 блокирани изстрели. 0



