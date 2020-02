Зайън Уилямсън продължава да пише история

Името Зайън Уилямсън не спира да се радва на огромна популярност. Новобранецът на Ню Орлиънс Пеликанс пропусна голяма част от сезона, но това не му пречи да чупи рекорди след дебюта си в Лигата. Снощи Уилямсън наниза 24 точки за победата на Пеликанс над Кливланд - десетият му пореден мач с 20 или повече точки в НБА, ставайки първият тийнейджър, реализирал поне 20 точки в 10 поредни мача.

25 PTS for B.I. and 20 PTS for Zion.



Zion Williamson becomes the 1st player in @NBAHistory to record 20+ points in 10 straight games before the age of 20! pic.twitter.com/Rz8y6I3ZzJ