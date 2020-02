Матей Казийски стана шампион на Япония за първи път

Българската водеща звезда във волейбола Матей Казийски украси успешната си кариера и с титла в Япония, след като днес неговият тим Джей Тект Стингс спечели шампионата.

Във финалния плейоф с Казийски в състава си Джей Тект Стингс победи с 3:2 гейма (17:25, 25:22, 25:22, 26:28, 15:10) Панасоник Пантърс. Мачът се игра пред празни трибуни заради превантивни мерки за ограничаване на евентуалния коронавирус.

JUST IN: JTEKT Stings dethrones defending champions Panasonic Panthers in 5 thrilling sets (17-25 25-22 25-22 26-28 15-10)

This is the 1st of JTEKT Stings in V1! Congratulations @JTEKTSTINGS! #vleague pic.twitter.com/fYJo2NFxOF