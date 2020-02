Фенербахче продължава израстването си след победа над Валенсия

Високолетящият отбор на Фенербахче се справи успешно при гостуването си на Валенсия, побеждавайки испанците с 93:86. Дерик Уилямс изравни най-доброто си постижение за настоящия сезон, като вкара 22 точки за победителите. Победата е седма в последните девет мача за турците в Евролигата, които започнаха сезона слабо, но постепенно набират скорост и вече са девети с 12 победи и 14 загуби.

Тимът на Желко Обрадович поддържаше аванса си през почти цялото първо полувреме, а тройка на Дерик Уилямс със сирената им даде преднина от 6 точки на голямата почивка - 47:41. Кош на Боян Дублевич за 51:50 бе последният момент, в който Валенсия видя преднина в мача, защото играчите на Фенербахче бяха безпогрешни до края му - 93:86.

Some intricate passing leads to @DWXXIII bringing the HAMMER down for the 'Dunk of the Night' #GameON pic.twitter.com/2PeJTGYlcs