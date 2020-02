Жалгирис оцеля след късния щурм на Олимпия (Милано)

Литовският гранд Жалгирис (Каунас) се наложи със 105:97 след продължение над Олимпия (Милано) в епична битка, водила се почти до последната секунда на двубоя. Успехът за Жалгирис е пети такъв в последните им шест мача в Евролигата. Момчетата на Шарунас Ясикевичус вече са десети в класирането в най-силния клубен европейски турнир, като изостават само на една победа от Химки и Валенсия, които са съответно седми и осми.

Жалгирис натрупаха 9 точки преднина в края на първото полувреме, завършило при резултат 53:44. След почивката лидерът на Олимпия Серхио Родригез се разигра и помогна на отбора си да поведе в резултата за момент, но тройка на Томас Уолкъп оформи резултата за третата четвърт - 72:71 за литовците. Въпреки че държаха аванс от 8 точки при оставащи 2:30 минути на таблото, Жалгирис допуснаха изравняване след добри стрелби на Калеб Тарчевски и Кийфър Сайкс, а пък Серхио Родригез прати мача в продължение с успешна стрелба за 2 точки - 91:91. Милано обаче не успяха да се справят с опазването на Лукас Лекавичиус и Зак ЛиДей, които донесоха важната победа за домакините - 105:97.





.@bczalgiris needed an extra 5-minute period to get rid of AX Armani Exchange Milano 105-97 at Zalgirio Arena



Highlights... pic.twitter.com/8KgCyIbg3l