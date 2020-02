Лека атлетика Патерсън подобри 31-годишния рекорд на Австралия в скока на височина 29 февруари 2020 | 12:00 Прочетена 291 0



копирано





Eleanor Patterson 1.99 Aussie Record in NZ

Coached by Alex Stewart the High Jump master pic.twitter.com/AhUYHBYIYr — paulpearcecoaching (@paulcoachpearce) February 28, 2020 “Чувствах се много готова да го направя. Бях свежа. През последните три състезания през сезона опитвах опити за личен рекорд, тъй като знаех, че е във възможностите ми”, каза Патерсън след състезанието. 23-годишната атлетка прави опити и на 2.01 м, но не успя да се справи с тази височина.



Eleanor Patterson has just set a new women’s Australian high jump record, clearing 1.99m!



She set the mark in the Capital Classic in New Zealand.

#thisisathletics pic.twitter.com/DOit6WVymp — Athletics Australia (@AthsAust) February 28, 2020 Патерсън спечели златния медал на Игрите на Британската общност в Глазгоу през 2014 г. едва на 18 години, а на Световното първенство в Пекин 12 месеца по-късно завърши осма.





Елинор Патерсън подобри 31-годишния рекорд на Австралия в скока на височина при жените, след като постигна 1.99 метра на състезание в Уелингтън (Нова Зеландия). Предишното върхово постижение на страната й в тази дисциплина беше 1.98 м и беше поставено от Ванеса Ярд през 1989 г.“Чувствах се много готова да го направя. Бях свежа. През последните три състезания през сезона опитвах опити за личен рекорд, тъй като знаех, че е във възможностите ми”, каза Патерсън след състезанието. 23-годишната атлетка прави опити и на 2.01 м, но не успя да се справи с тази височина.Патерсън спечели златния медал на Игрите на Британската общност в Глазгоу през 2014 г. едва на 18 години, а на Световното първенство в Пекин 12 месеца по-късно завърши осма. 0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 291

1