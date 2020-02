Лека атлетика Новобранецът Уилямсън с 24 точки при победата над Кливланд 29 февруари 2020 | 10:46 Прочетена 92 0



Three players with 20+ points, controlled the pace and dominated from start to finish.



Back at home Sunday night against the Lakers! #WontBowDown pic.twitter.com/X9MuqIRI0t — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) February 29, 2020 Новобранецът Зайън Уилямсън вкара 24 точки в 10-ата си поредна среща, в която отбелязва 20 или повече точки в мач от редовния сезон на НБА. Тимът му Ню Орлиънс се наложи със 116:104 над Кливланд у дома за третата си победа в четирите мача след прекъсването за Мача на звездите. Брандън Инграм вкара 29, а Джейрю Холидей добави 22. Колин Сикстън беше най-резултатен за Кавалиърс с 31 точки, които са му и рекорд в Лигата изобщо. 0



