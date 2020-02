Питсбърг отстъпи с 2:3 на Анахайм

Филаделфия изпревари Питсбърг в Столичната дивизия, след като Пенс загубиха с 2:3 срещу Анахайм в НХЛ. Дантън Хайнен, Райън Гетцлаф и Брендън Гули бяха точни за Дъкс, а Джейсън Зъкър вкара два гола за за Пенс при петата им поредна загуба в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Алекс Стейлок спаси 24 удара за втория си шътаут през сезона а Минесота победи с 5:0 Кълъмбъс. Зак Паризи и Кевин Фиала завършиха с по гол и асистенция, а Уайлд подобриха баланса си в последните 18 мача до 12-5-1. Така те се доближиха на точка от уайлдкард местата в Западната конференция.

— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) February 29, 2020 Колорадо пък победи с 3:2 Каролина, след като Самюел Жирар се разписа 2:37 минути преди финалната сирена. Тайсън Жост вкара два гола за Аваланч, а Павел Франкуз спаси 45 удара за победа в петия си пореден мач като титуляр.