Александър Георгиев отрази 35 шайби, но Рейджърс загуби срещу Филаделфия

Клод Жиру вкара два гола на Александър Георгиев и Филаделфия записа пета поредна победа в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) след 5:2 срещу Ню Йорк Рейнджърс. Така Флайърс изпревариха с една точка Питсбърг на второто място в Столичната дивизия, а Рейнджърс останаха на две от последната уайлдкард квота на изток. Флайърс са в отлична форма напоследък с баланс 23-5-4 у дома, докато вратарят Картър Харт е с 18-2-2 в "Уелс Фарго Сентър" и 14-1 в последните 15 домакинства. Шон Кутюрие, Джеймс ван Риймсдайк и Кевин Хейс също се разписаха за Филаделфия, а Харт спаси 26 удара. Here we go here we go pic.twitter.com/wIGuFYYqdC — New York Rangers (@NYRangers)



Brotherly Love. #NYRvsPHI | #NowOrNever pic.twitter.com/Gfyd9vvY4t — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) February 29, 2020 Устремът на Рейнджърс към плейофите обаче бе спрян не само от загубата във Филаделфия, а и от контузията на Крис Крайдър. Той получи фрактура в стъпалото в първата третина, когато блокира удар на Филип Майърс и най-вероятно ще отсъства няколко седмици от игра. Също преди пет дни Крайдър подписа нов 7-годишен договор с Рейнджърс за 45 милиона.





Георгиев отрази 35 шайби във втория си пореден мач като титуляр за Рейнджърс, след като руският вратар Игор Шестьоркин претърпя пътен инцидент преди пет дни и пукна ребро. Йеспер Фаст и Брет Хаудън пък вкараха головете в полза на нюйоркчаните, които влязоха в мача с девет поредни победи като гости и девет в последните им десет мача като цяло.



