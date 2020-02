Тенис Очаквайте на живо: Григор Димитров - Рафаел Надал 29 февруари 2020 | 00:05 Прочетена 0 0



Nadal vs Dimitrov on a hard court = fun



Ahead of their Acapulco match, enjoy their last two hard-court meetings in China in 2017... — Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2020 Единственият българин в тенис елита Григор Димитров се изправя срещу Рафаел Надал в полуфинален сблъсък от турнира в Акапулко (АТР 500). Срещата ще започне в 06:00 часа наше време и ще бъде предавана на живо по "Макс спорт 1".

They are spirit animals tonight @RafaelNadal gives @GrigorDimitrov some love in Acapulco. #AMT2020 pic.twitter.com/J7SVru0Xgi — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2020

Гришо спаси два мачбола и пречупи опонента си в решителен тайбрек в третата част. После дойде прекратяването на поредицата от пет поражения срещу добрия му приятел Стан Вавринка, който този път направи прекалено много непредизвикани грешки, а Димитров предложи изчистена и стратегически перфектно изпапана игра, в комбинация с ретура на годината.

Perfection achieved @GrigorDimitrov with one of the best backhand return winners you will ever see. #AMT2020 pic.twitter.com/F8Qyao2bnb — Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2020 Както е известно, Григор първо се саморазправи с изпадналия в криза Дамир Джумхур без излишен разход на усилия и без ненужни драми в първия кръг. След това дойде (не)очаквано вълнуващ трисетов сблъсък с Адриан Манарино, в който топ ракетата ни можеше да спечели сравнително рутинно в два сета, но вместо това се въвлече в задълбочено съревнование на корта.Гришо спаси два мачбола и пречупи опонента си в решителен тайбрек в третата част. После дойде прекратяването на поредицата от пет поражения срещу добрия му приятел Стан Вавринка, който този път направи прекалено много непредизвикани грешки, а Димитров предложи изчистена и стратегически перфектно изпапана игра, в комбинация с ретура на годината. Григор и Надал ще играят за 14-и път помежду си, като единствената победа на българина е в Шанхай през 2016-а, но винаги на твърди кортове той печели поне един сет срещу Матадора. За разлика от него, великият испанец засега нямаше сериозни тестове в Акапулко и срази Пабло Андухар, Миомир Кецманович и Сон У-Квон.



Надал е за четвърти път полуфиналист в Акапулко, където има две титли, но те са спечелени на клей корт през 2013-а и 2005-a. Предишните му мачове в предпоследната фаза от турнира не бяха проблематични - победи над Мариано Пуерта (2005), Николас Алмагро (2013) и Марин Чилич (2017).



Димитров играе полуфинал за първи път през 2020 година и за първи път постигна три поредни победи в настоящия сезон. И двамата тенисисти изглеждат в достатъчно добро състояние, за да предложат красив двубой за зрителите, а сблъсъкът им е финал преди финала в истинския смисъл на думата, защото в другият полуфинален мач се изправят американците Тейлър Фриц и Джон Иснър. 0



ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

