Хардън отговори на Адетокумбо: Иска ми се и аз да мога само да забивам

По време на избирането на съотборници за “Мача на звездите” Янис Адетокумбо реши да вземе в редиците си Кемба Уокър вместо звездата на Хюстън Джеймс Хардън, който отиде при отбор ЛеБрон. Чарлз Баркли веднага се опита да разбере защо Янис е предпочел Уокър пред Хардън, а отговорът на гръцкия баскетболист бе кратък и точен - “Искам някой, който ще подава топката”.

В интервю пред Рейчъл Никълс от ESPN Хардън отговори подобаващо на Адетокумбо, казвайки, че играта на гръка не изисква никакво умение.

James Harden addresses the comments Giannis made during the All-Star draft about assists: "I average more assists him than him, I think....I don't see what the joke is."



Later: "But I wish I could just run and be 7 feet and just dunk." https://t.co/vRKMXpr3Wp pic.twitter.com/ecOzFoDsiQ