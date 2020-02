Рекорден брой словенски фенове на Маями - Далас

Двубоят между Маями Хийт и Далас Маверикс може да събере рекорден брой словенски фенове. Според Dallas Morning News очакванията са залата на Маями да побере цели 2500 фена от Словения, които ще пътуват до Флорида, за да гледат двамата най-добри словенски баскетболисти - Лука Дончич и Горан Драгич. Средната посещаемост на мачовете на Маями през този сезон е 19,640 души, което означава, че около 13% от публиката ще бъдат словенци.

Oh, my. I’m hearing Heat officials expect 2,500 Slovenian fans, 15 Slovenian and 3 Serbian and 2 Spanish journalists, for tomorrow night. Looks like we’ll have Doncic-Dragic Sloveniamania II tomorrow night. Last year’s March 28 game was absolutely electric.