Гатузо: Чувам се с президента по 3-4 пъти на ден, няма проблеми с договора ми

Наставникът на Наполи Дженаро Гатузо говори по темата със своя договор, като потвърди за неговата продължителност, както и за една специална опция за евентуалното му преждевремнно прекратяване.

“Имам договор до края на 2021 г. с опцията да напусна след 30 април. В момента обаче няма проблеми с моя контракт. Искам да работя, затова дойдох тук, както и за постигнем целите си. Чувам се с президента по 3-4 пъти на ден. Днес моят приоритет не е договорът ми. Добре ми е тук, вълнувам се, когато видя хубава обстановка. Желая да тренирам хора, които искат да дойдат тук. Попаднах на голям професионализъм. Тук съм със сигурност за шест месеца и знаех, че клубът има опцията да ме задържи или не. Имах и други оферти за сезон-два, но знаех, че идвайки тук, ще имам възможността да наставлявам в Шампионската лига”, коментира Гатузо на пресконференцията си преди утрешния мач с Торино.

