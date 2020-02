Кристиан Гарин: Подкрепата от публиката много ми помогна

Първата ракета на Чили Кристиан Гарин увеличи серията си на 10 поредни победи, след като надви 20-годишния испанец Алехандро Давидович-Фокина с 6:2, 0:6, 7-6(4) в осминафинална среща на домашния си турнир в Сантяго от сериите ATP 250. Топ поставеният чилиец успя да наложи волята си след цели 4 изпуснати мачбола и точно 2 часа игра.

Гарин бе по-концентрираният играч в първия сет, пробивайки испанския си съперник цели три пъти и печелейки го с резултат 6:2. Фокина върна жеста и също нанесе три пробива на съперника си във втория сет, задържайки и трите си подавания между тях - 6:0.

Третият сет бе истинска война - чилиецът имаше шанс да затвори мача при 5:4 и 40:15 на сервис, но младокът отрази и двата мачбола, а след това го проби. Двамата си разделиха по още един пробив, което отреди на мача да завърши в тайбрек. Гарин пропусна още 2 мачбола в него, но при третия си такъв и общо пети в мача приключи интригата в мача - 7:6.

“Това е много важен турнир за мен. Надявам се, че ще мога да играя тук всяка година. Искам да се представя добре на този турнир, след като спечелих предните два. Подкрепата от публиката много ми помогна.”, сподели Гарин, който също така ще защитава титлата си на ATP 250 в Хюстън в началото на април, където компания ще му прави и българският тенисист Григор Димитров.

