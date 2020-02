Лука Дончич под въпрос за Далас навръх рождения си ден

Рожденикът Лука Дончич е със статус “под въпрос” за гостуването на Далас срещу Маями тази нощ от 03:00 часа. Словенският феномен получи лека контузия на палеца на лявата си ръка по време на мача със Сан Антонио, която обаче не му попречи да запише 21-ия си “трипъл-дабъл” за сезона.

Join us in wishing @luka7doncic of the @dallasmavs a HAPPY 21st BIRTHDAY! #NBABDAY #MFFL pic.twitter.com/sGYYqkedBy