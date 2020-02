Контузия може да приключи сезона на Кели Убре-младши

Крилото на Финикс Сънс Кели Убре-младши е скъсал менискус в дясното коляно, съобщават от Yahoo Sports. 24-годишният играч ще се допита до специалист за второ мнение, като това ще се случи в близките дни. Ако диагнозата се потвърди, то “слънцата” ще трябва да се борят за плейофно място без третия си най-резултатен играч. В момента отборът на Финикс е 13-и в класирането в Западната конференция, но изостава само на 4 победи от осмия Мемфис.

An initial exam reveals Phoenix Suns swigman Kelly Oubre Jr. has suffered a torn meniscus in his right knee, league sources tell Yahoo Sports.