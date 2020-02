Сакраменто опропастиха 19 точки преднина при загуба от Оклахома

Оклахома Сити Тъндър записа пета поредна победа в НБА, дошла след страхотен обрат от 19 точки пасив срещу Сакраменто. “Гръмотевиците” бяха готови да развеят белия флаг при резултат 59:78 по средата на третата четвърт, но водени от Крис Пол, Данило Галинари и Шей Гилджъс-Алекзандър успяха да зачеркнат пасива си.

Danilo Gallinari (24 PTS) and the @okcthunder come back from 19 down to win their 5th straight game.



Shai Gilgeous-Alexander: 20 PTS

Chris Paul: 17 PTS, 7 AST

Nemanja Bjelica: 18 PTS, 9 REB, 4 3PM pic.twitter.com/MZoYHeh0Ri