Григор потвърди, че отново ще играе в Лос Кабос (видео)

Григор Димитров ще се завърне на турнира в Лос Кабос през сезон 2020. Новината бе обявена от официалния Twitter акаунт на надпреварата.

Миналата година първата ни ракета дебютира в мексиканския град, като в първи кръг постигна драматична победа над Стийв Джонсън със 7-6(4) 4-6 7-6(5). Във втори обаче отстъпи на Гуидо Пея, който към този момент бе по-напред от него в класирането.

Grigor Dimitrov is coming back to Los Cabos this year! He enjoys Mexico!

: @AbiertoLosCabos pic.twitter.com/btVljRHxcH