Цветан Соколов и Зенит победиха Теодор Салпаров и Сургут в отложен мач (видео + снимки)

Националът Цветан Соколов и неговият Зенит (Казан) записаха 14-а победа в руската Суперлига. Волейболистите на Алексей Вербов надиграха категорично Газпром-Югра (Сургут) с Теодор Салпаров в състава с 3:0 (25:17, 25:20, 25:18) в отложен мач от 10-и кръг.

Зенит продължава да е втори в класирането с, като е само на точка от лидера Локомотив (Новосибирск). Газпром е 11-и съси баланс 6:11.

Цецо Соколов бе най-резултатен за казанци, като се отчете с 9 точки (2 аса, 1 блок, 46% ефективност). По 8 записаха Андрей Сурмачевский (2 аса, 1 блокада) и Фьодор Воронков (3 аса).



В следващия кръг Зенит се изправя срещу АСК (Нижний Новгород), а състезателите на Рафаел Хабибулин срещат водения от бившия национален селекционер Камило Плачи Факел (Новий Уренгой). Мачовете са на 29 февруари (събота).

ЗЕНИТ (КАЗАН) – ГАЗПРОМ-ЮГРА (СУРГУТ) 3:0 (25:17, 25:20, 25:18)

ЗЕНИТ: Александър Бутко 1, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 9, Ървин Нгапет 2, Максим Михайлов 3, Артьом Волвич 4, Алексей Самойленко 7 - Валентин Кротков-либеро (Лоран Алекно 2, Денис Земчьонок 5, Андрей Сурмачевский 8, Фьодор Воронков 8, Алексей Кононов 1)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ

ГАЗПРОМ-ЮГРА: Евгений Рукавишников 1, Мачей Музай, Кирил Костиленко 3, Никита Аксютин 7, Артьом Довган 3, Денис Черейский 10 - ТЕОДОР САЛПАРОВ-либеро (Драгунов-либеро, Алексей Плужников 2, Павел Авдоченко, Александър Болдрев).

Старши треньор: РАФАЕЛ ХАБИБУЛИН. Александър Бутко 1,Ървин Нгапет 2, Максим Михайлов 3, Артьом Волвич 4, Алексей Самойленко 7 - Валентин Кротков-либеро (Лоран Алекно 2, Денис Земчьонок 5, Андрей Сурмачевский 8, Фьодор Воронков 8, Алексей Кононов 1)Евгений Рукавишников 1, Мачей Музай, Кирил Костиленко 3, Никита Аксютин 7, Артьом Довган 3, Денис Черейский 10 -(Драгунов-либеро, Алексей Плужников 2, Павел Авдоченко, Александър Болдрев).

За съперника Теодор Салпаров реализира по. Мачией Музай бе с най-голям актив -, Денис Черейский завърши с