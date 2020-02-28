Цветан Соколов и Зенит победиха Теодор Салпаров и Сургут в отложен мач (видео + снимки)

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Волейбол
Националът Цветан Соколов и неговият Зенит (Казан) записаха 14-а победа в руската Суперлига. Волейболистите на Алексей Вербов надиграха категорично Газпром-Югра (Сургут) с Теодор Салпаров в състава с 3:0 (25:17, 25:20, 25:18) в отложен мач от 10-и кръг.Зенит продължава да е втори в класирането с 41 точки (14 успеха, 3 загуби), като е само на точка от лидера Локомотив (Новосибирск). Газпром е 11-и със 17 точки и баланс 6:11.
Цецо Соколов бе най-резултатен за казанци, като се отчете с 9 точки (2 аса, 1 блок, 46% ефективност). По 8 записаха Андрей Сурмачевский (2 аса, 1 блокада) и Фьодор Воронков (3 аса).
В следващия кръг Зенит се изправя срещу АСК (Нижний Новгород), а състезателите на Рафаел Хабибулин срещат водения от бившия национален селекционер Камило Плачи Факел (Новий Уренгой). Мачовете са на 29 февруари (събота).
ЗЕНИТ (КАЗАН) – ГАЗПРОМ-ЮГРА (СУРГУТ) 3:0 (25:17, 25:20, 25:18)
ЗЕНИТ: Александър Бутко 1, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 9, Ървин Нгапет 2, Максим Михайлов 3, Артьом Волвич 4, Алексей Самойленко 7 - Валентин Кротков-либеро (Лоран Алекно 2, Денис Земчьонок 5, Андрей Сурмачевский 8, Фьодор Воронков 8, Алексей Кононов 1)
Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ
ГАЗПРОМ-ЮГРА: Евгений Рукавишников 1, Мачей Музай, Кирил Костиленко 3, Никита Аксютин 7, Артьом Довган 3, Денис Черейский 10 - ТЕОДОР САЛПАРОВ-либеро (Драгунов-либеро, Алексей Плужников 2, Павел Авдоченко, Александър Болдрев).
Старши треньор: РАФАЕЛ ХАБИБУЛИН.
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