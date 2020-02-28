  • Sportal.bg
  • Волейбол
  • Цветан Соколов и Зенит победиха Теодор Салпаров и Сургут в отложен мач (видео + снимки)
Волейбол

Цветан Соколов и Зенит победиха Теодор Салпаров и Сургут в отложен мач (видео + снимки)

28 февруари 2020 | 13:28 - Обновена
Прочетена 122
Цветан Соколов и Зенит победиха Теодор Салпаров и Сургут в отложен мач (видео + снимки)
  • копирано
  • 0

Националът Цветан Соколов и неговият Зенит (Казан) записаха 14-а победа в руската Суперлига. Волейболистите на Алексей Вербов надиграха категорично Газпром-Югра (Сургут) с Теодор Салпаров в състава с 3:0 (25:17, 25:20, 25:18) в отложен мач от 10-и кръг. 

Зенит продължава да е втори в класирането с 41 точки (14 успеха, 3 загуби), като е само на точка от лидера Локомотив (Новосибирск). Газпром е 11-и със 17 точки и баланс 6:11. 

Цецо Соколов бе най-резултатен за казанци, като се отчете с 9 точки (2 аса, 1 блок, 46% ефективност). По 8 записаха Андрей Сурмачевский (2 аса, 1 блокада) и Фьодор Воронков (3 аса).

За съперника Теодор Салпаров реализира по 70% позитивно и перфектно посрещане. Мачией Музай бе с най-голям актив - 12 точки (1 блокада), Денис Черейский завърши с 10 точки (3 блокади).

В следващия кръг Зенит се изправя срещу АСК (Нижний Новгород), а състезателите на Рафаел Хабибулин срещат водения от бившия национален селекционер Камило Плачи Факел (Новий Уренгой). Мачовете са на 29 февруари (събота).

ЗЕНИТ (КАЗАН) – ГАЗПРОМ-ЮГРА (СУРГУТ) 3:0 (25:17, 25:20, 25:18)
ЗЕНИТ: Александър Бутко 1, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 9, Ървин Нгапет 2, Максим Михайлов 3, Артьом Волвич 4, Алексей Самойленко 7 - Валентин Кротков-либеро (Лоран Алекно 2, Денис Земчьонок 5, Андрей Сурмачевский 8, Фьодор Воронков 8, Алексей Кононов 1)
Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ
ГАЗПРОМ-ЮГРА: Евгений Рукавишников 1, Мачей Музай, Кирил Костиленко 3, Никита Аксютин 7, Артьом Довган 3, Денис Черейский 10 - ТЕОДОР САЛПАРОВ-либеро (Драгунов-либеро, Алексей Плужников 2, Павел Авдоченко, Александър Болдрев).
Старши треньор: РАФАЕЛ ХАБИБУЛИН.

Още по темата
  • копирано
  • 0
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 122

Коментирай



Няма коментари.



							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

              ››
              
                Волейбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Николай Желязков: За нас всеки мач е дерби
                
                
                  Николай Желязков: За нас всеки мач е дерби

                 
                
              

              

                
                  
                  Фернандо Муньос е новият наставник на Белгия
                
                
                  Фернандо Муньос е новият наставник на Белгия

                 
                
              

              

                
                  
                  Най-забележителните победи на Марица в евротурнирите, шампионките вече имат 40 двубоя в Европа
                
                
                  Най-забележителните победи на Марица в евротурнирите, шампионките вече имат 40 двубоя в Европа

                 
                
              

              

                
                  
                  Играч на Дунав се подлага на операци
                
                
                  Играч на Дунав се подлага на операци

                 
                
              

              

                
                  
                  Борислав Крачанов: Младите се каляват в такива кървави битки
                
                
                  Борислав Крачанов: Младите се каляват в такива кървави битки

                 
                
              

              

                
                  
                  Шест битки от Суперлигата и НВЛ-жени днес, Нефтохимик приема Левски
                
                
                  Шест битки от Суперлигата и НВЛ-жени днес, Нефтохимик приема Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  Казанлък повали Раковски след страхотна битка
                
                
                  Казанлък повали Раковски след страхотна битка

                 
                
              

              

                
                  
                  Марица приключва допълнителните турнири в НВЛ днес
                
                
                  Марица приключва допълнителните турнири в НВЛ днес

                 
                
              

              

                
                  
                  Марица даде гейм на Левски при 10-ата си поредна победа (снимки)
                
                
                  Марица даде гейм на Левски при 10-ата си поредна победа (снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Sportal.bg разкрива: 40 неща, които не знаете за Велизар Чернокожев
                
                
                  Sportal.bg разкрива: 40 неща, които не знаете за Велизар Чернокожев

                 
                
              

            

            
            
          

                        

                            
                            
                            
Италия - А 1

                               

                            
                            
                        

	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Арда организира транспорт за феновете си за мача с Лудогорец
                
                
                  Арда организира транспорт за феновете си за мача с Лудогорец

                 
                
              

              

                
                  
                  Чунчуков претърпя операция и ще отсъства около две седмици
                
                
                  Чунчуков претърпя операция и ще отсъства около две седмици

                 
                
              

              

                
                  
                  Почански: Името и марката Нефтохимик ме накараха да дойда в Бургас
                
                
                  Почански: Името и марката Нефтохимик ме накараха да дойда в Бургас

                 
                
              

              

                
                  
                  Спартак (Пд) с позиция след новината, че няма да получи финансиране
                
                
                  Спартак (Пд) с позиция след новината, че няма да получи финансиране

                 
                
              

              

                
                  
                  Белтраме пред Winbet: Ще вкарам отново срещу Царско село
                
                
                  Белтраме пред Winbet: Ще вкарам отново срещу Царско село

                 
                
              

              

                
                  
                  Крушарски: Локомотив ще има стадион-бижу
                
                
                  Крушарски: Локомотив ще има стадион-бижу

                 
                
              

              

                
                  
                  Наско Сираков: Националният стадион е разграден двор, дано се класираме на Евро 2020
                
                
                  Наско Сираков: Националният стадион е разграден двор, дано се класираме на Евро 2020

                 
                
              

              

                
                  
                  Собственикът на Ботев (Пд) с изявление след решението за "Колежа"
                
                
                  Собственикът на Ботев (Пд) с изявление след решението за "Колежа"

                 
                
              

              

                
                  
                  Крушчич: Анита има голям опит, очаквам да вдигне нивото на отбора (видео)
                
                
                  Крушчич: Анита има голям опит, очаквам да вдигне нивото на отбора (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА-София загуби мегадело във ФИФА, заплашиха България с изхвърляне от всички турнири (документ)
                
                
                  ЦСКА-София загуби мегадело във ФИФА, заплашиха България с изхвърляне от всички турнири (документ)

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Марица - клубът, който не се предава
06 февруари 2020

Женският волейболен отбор на Марица (Пловдив) записа нова страница в клубната си история и в историята на женския клубен волейбол в България. Маричанки победиха с 3:1 френския шампион Кан и записаха втора поредна ...









							
							
						

						
						






Sportal.bg разкрива: 40 неща, които не знаете за ...
28 февруари 2020

Волейболният национал Велизар Чернокожев прие да отговори на въпросите на Sportal.bg, като сподели любопитни факти за себе си. В следващите редове можете да разберете кой номер обувки носи 212-сантиметровият диагонал на ...









							
							
							
						


          

            

              ››
              Novini.bg
              
            

            
            
            

              

                
                  Властите категорични: Няма коронавирус и никой не крие случаи 
                
                
                  Властите категорични: Няма коронавирус и никой не крие случаи 

                
              

              

                
                  Ген. Мутафчийски: Грипът се разпространява много по-бързо от коронавируса
                
                
                  Ген. Мутафчийски: Грипът се разпространява много по-бързо от коронавируса

                
              

              

                
                  Жандармерията е по границата ни с Турция заради опасността от мигрантска вълна 
                
                
                  Жандармерията е по границата ни с Турция заради опасността от мигрантска вълна 

                
              

              

                
                  Каракачанов разкри: Гранична полиция спря две групи с мигранти от Турция 
                
                
                  Каракачанов разкри: Гранична полиция спря две групи с мигранти от Турция 

                
              

              

                
                  Групата на 
                
                
                  Групата на "Ефенди" разби и обра офис на куриерска фирма в Божурище

                
              

              

                
                  И САЩ изразиха съжаление за загубата на ген. Боцев
                
                
                  И САЩ изразиха съжаление за загубата на ген. Боцев

                
              

              

                
                  Нора Недкова се забърка в скандал в Македония 
                
                
                  Нора Недкова се забърка в скандал в Македония 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •