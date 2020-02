Индиана продължи лошата серия на Портланд

Портланд продължава да затъва, допускайки пета загуба в последните си шест мача, този път прекланяйки се пред Индиана Пейсърс със 100:106. Успехът бе под №35 за Индиана през настоящия сезон, които продължават да се борят за домакинско предимство в плейофите, заемайки 6-ото място в Източната конференция. Портланд за пореден път бяха без лидера си Деймиън Лилард, който лекува контузия в адукторите, но се надява да се завърне скоро.



Блейзърс държаха водачеството почти до края на третата четвърт, но оттам нататък Пейсърс взеха инициативата. Успешна стрелба на Си Джей МакКълъм за 100:103 при 30 оставащи секунди даде доза вяра на играчите на Портланд, но в ответното нападение Майлс Търнър наниза безпощадна тройка, която оформи и крайния резултат - 106:100.

Domantas Sabonis' double-double powers the @Pacers to the home W.



Malcolm Brogdon: 17 PTS, 8 AST

CJ McCollum: 28 PTS, 8 AST pic.twitter.com/YZlVH7ziug