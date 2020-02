Тобайъс Харис с ключова заслуга за победа на Филаделфия

С 34 точки от Тобайъс Харис Филаделфия 76ърс преодоля отсъствието на звездите Джоел Ембийд и Бен Симънс и се наложи със 115:106 над Ню Йорк Никс за 28-мата си домакинска победа през сезона.

Сиксърс, които продължават да бъдат най-силния домакин в цялата лига от началото на сезона, капитализираха добрата си игра през първото полувреме, довела ги до аванс от 15 точки на почивката. Никс стопиха разликата на 8 точки в края на третата четвърт, но силни изяви на Ал Хорфърд и безпогрешна стрелба от Харис решиха мача в полза на Филаделфия.

@tobias31 (34 PTS, 7 REB, 7 AST) lifts the @sixers to their best home record (28-2) through 30 games since 1982-83! pic.twitter.com/KGMPgYqIUE