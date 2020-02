Лейкърс с безпроблемен успех над Голдън Стейт

Водачът в класирането на Западната конференция в НБА Лос Анджелис Лейкърс постигна убедителна победа със 116:86 като гост на последния в подреждането Голдън Стейт Уориърс. Това бе седми пореден успех за Лейкърс, които бяха без звездата си ЛеБрон Джеймс.

Отборът на Стив Кър се държеше на 2 точки дефицит от опонента си до полувремето, но след 40:17 в третата четвърт "езерняците" взеха непреодолим аванс. В отсъствието на Джеймс 23 точки за победата на гостите вкара Антъни Дейвис, с 18 завърши Кайл Кузма, а Дуайт Хауърд добави още 13 точки и 9 борби.

Anthony Davis (23 PTS) propels the @Lakers to their 7th consecutive win.



Kyle Kuzma: 18 PTS

Eric Paschall: 23 PTS pic.twitter.com/lS5LVQGB13