Това е Touareg R - първият R модел на Volkswagen с plug-in хибридно задвижване

Volkswagen е готов да допълни впечатляващата гама на своя флагман Touareg с новата престижна версия Touareg R. Универсалният SUV с plug-in хибридна система за задвижване с максимална мощност от 340 кВт (462 к.с.) предлага иновативна комбинация от превъзходна динамика и електрическа ефективност. При наличие на достатъчен заряд в акумулаторната батерия, новият SUV модел винаги стартира в изцяло електрическия режим E-MODE за движение с нулево ниво на емисиите. Акумулаторната батерия е проектирана с такъв капацитет, който да позволи на Touareg R да покрие типичния средностатистически ежедневен пробег на пътуващите до работното място и обратно на изцяло електрическа тяга. Подобно на всички останали варианти в гамата на Touareg, новата версия R се предлага със система за постоянно двойно предаване (4MOTION). Благодарение на системата 4MOTION и мощната plug-in хибридна система за задвижване на новия модел със 700 Нм максимален въртящ момент, Touareg R може да тегли прикачен товар с максимално тегло от 3,5 тона. И не само това - новият престижен вариант на флагмана може да се справи с ремарке със същото максимално тегло дори и в режим E-MODE и е първият plug-in хибриден SUV в света, който може да бъде оборудван и с асистираща система Trailer Assist за улесняване на водача при маневриране с прикачен товар. И още една водеща позиция за Touareg – за първи път моделът ще се предлага с асистираща система Travel Assist и ще бъде първият модел на марката Volkswagen, който предлага възможност за асистирано шофиране (автоматичен контрол на скоростта и дистанцията с ускорение и спиране, както и поддържане на лентата за движение) със скорост до 250 км / ч. Първият R модел с plug-in хибридна система на задвижване. Новият модел от гамата на флагмана е проектиран от специалистите на спортното поделение Volkswagen R, които традиционно се занимават с разработката на най-динамичните модели на Volkswagen. Touareg R е носител и олицетворение на цялостна промяна на философията на Volkswagen. Това е първият модел с емблемата на Volkswagen R, който използва plug-in хибридна система на задвижване и едновременно с това - първият случай в историята на марката, в който хибриден модел заема позицията на най-мощния автомобил в цялата продуктова гама на марката Volkswagen като цяло. Изключително високото ниво на оборудване на Touareg R прави впечатление с външно оформление с дизайнерски пакет Black Style и 20-цолови алуминиеви джанти (Braga), както и с R-Line интериор с кожени тапицерии Vienna с шевове в Сrystal grey. Пазарната премиера на новия модел се очаква през втората половина на 2020 година. Около 60% от собствениците на Touareg в Германия и 40% от тези в Европа използват своите SUV модели за теглене на различни по характер прикани товари, което е забележително висок дял. Touareg често се използва от спортни натури и хора с активен начин на живот, които ценят максималната безопасност, изключителния комфорт на возене, интуитивното управление на функциите и първокласните съвременни възможности за комуникационна свързаност. Новият Touareg R е създаден специално за тази изключително заинтересована от новите технологии група клиенти. За първи път те вече имат възможност за избор и на спортен модел, който може да се движи временно и в изцяло електрически режим с нулеви локални емисии. Новият Touareg отговаря на нормата за емисии Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC. Разширена гама от системи за задвижване. В момента продуктовата гама от SUV модели предлага един бензинов двигател със система за принудително пълнене с турбокомпресор (TSI) и три турбодизелови двигателя с (TDI). Агрегатът V6 TSI развива максимална мощност от 250 кВт (340 к.с.) 1. Във вариант V6 TDI, Touareg предлага две степени по отношение на максималната мощност - 170 кВт (231 к.с.) 2 и 210 кВт (286 к.с.) 3. В момента най-мощният вариант на Touareg е V8 TDI с 310 кВт (421 к.с.) 4, а сега Volkswagen добавя нов топмодел в гамата в лицето на новия Touareg R. Върхови R динамични характеристики. В качеството си на типичен представител на Volkswagen R, Touareg R се отличава с извънредно динамични характеристики. Сякаш докосва бутон, водачът просто трябва да натисне газта, за да получи мигновен достъп до пълната мощ на електродвигателя (100 кВт / 136 к.с.) и бензиновия V6 двигател със система за принудително пълнене с турбокомпресор (250 кВт / 340 к.с.) когато пожелае. След това действията на двете задвижващи системи могат да бъдат комбинирани с функцията boost за пълно оползотворяване на динамичните резерви на автомобила - например за бързо и безопасно изпреварване , както и за разгръщане на пълната системна мощност в размер на 340 кВт (462 к.с.). Максималният системен въртящ момент възлиза на 700 Нм. Хибрид с двойно предаване. По същество хибридната система за задвижване на Touareg R се състои от бензинов V6 турбодвигател с работен обем 2 995 см3, тягов електродвигател и вградена в пода на багажното отделение литиево-йонна акумулаторна батерия с капацитет 14,1 кВтч. Силовата електроника на борда се грижи за преобразуването на постоянния ток от акумулаторната батерия в необходимия за захранването на електродвигателя променлив ток. Предаването на въртящия момент към колелата на предния и задния мост (система за постоянно двойно предаване 4MOTION) се осъществява посредством осемстепенна автоматична предавателна кутия (с Tiptronic) и разпределителен механизъм, чиято роля се изпълнява от централния самоблокиращ диференциал с асиметрично разпределение на въртящия момент (Torsen принцип), който балансира тягата между предния и задния мост. Системата позволява до 70% от въртящият момент на хибридното задвижване да бъде насочен към колелата на предния мост и до 80% към тези на задния. Движение на изцяло електрическа тяга със скорост до 140 км/ч. При първоначално стартиране и наличие на достатъчен заряд в акумулаторната батерия, Touareg R използва само тягата на електродвигателя. Това осигурява на новия SUV модел максимално доближаване до движението с нулеви емисии, особено при пътувания на кратки разстояния. Тази хибридна стратегия на задвижването разкрива и най-голям потенциал за икономия на енергия и средства. Touareg R може да се движи в изцяло електрически режим със скорост до 140 км/ч – над тази граница агрегатът V6 TSI се включва автоматично, а водачът може да го активира във всеки момент с пълно натискане на педала на газта („kickdown”). Максималната скорост на новия спортен SUV модел е електронно ограничена до 250 км/ч. Бърза смяна между електрически E-MODE и хибриден Hybrid режим на движение. Водачът може да управлява функциите на хибридното задвижване и да избира профила на движение чрез бутона Menu на системата 4MOTION Active Control в централната конзола или от съответното меню в инфотейнмънт системата, като и двете са ясно и прегледно подредени едно до друго на споделен екран. Наличните хибридни функции са E-MODE за изцяло електрически режим на движение и хибриден режим Hybrid за оптимизирано и автоматично взаимодействие между тяговия електромотор и V6 двигателя. При докосване на полето E-MODE на екрана от страна на водача при движение в хибриден режим и достатъчно заредена акумулаторна батерия, Touareg R преминава към изцяло електрическо задвижване със скорост до 140 км/ч. И обратно, новият спортен SUV модел преминава незабавно в хибриден режим Hybrid в момента, в който водачът докосне на екрана полето Hybrid при движение в E-MODE. Данни за хибридното задвижване на екрана на Innovision Cockpit. Цифровото арматурно табло Innovision Cockpit е част от стандартното оборудване на новия Touareg R. Той се състои от екрана на цифровия блок на контролните прибори пред водача (Digital Cockpit, 12-инчов диагонал на екрана) и екрана на инфотейнмънт системата (Discover Premium, сензорен TFT екран с 15-инчов диагонал). Водачът получава достъп до разнообразна актуална информация за Touareg R, включително и за хибридните функции движението и разпределението на енергийните потоци в системата на екрана на инфотейнмънт системата (показания на наличния заряд в акумулаторната батерия, на подаваната в системата за задвижване енергия и на зареждането на батерията), както и на монитора за автономния пробег на електричество (показания на оставащия пробег, на профила на движение и на потенциала за увеличаване на автономния пробег чрез изключване на определени на електрически консуматори). Комбинираният прибор с показания на мощността и оборотите на ДВГ отляво в блока Digital Cockpit дава възможност да се следи актуалното състояние на хибридната система. Наред с хибридния режим, той показва и разхода на електроенергия (при ускорение) или степента на рекуперация (при намаляване на скоростта и спиране). Показват се и оставащият пробег на електрическа тяга, както и километрите, които могат да бъдат изминати с наличното в резервоара гориво. Външно R оборудване. Външният пакет оборудване включва брони в R стил, които заедно с панелите в долната част на вратите са изпълнени в основния цвят на каросерията, черни решетки на въздушните отвори, лайстни на страничните прозорци в черно и черни корпуси на външните огледала. Особена елегантност излъчват и черните лайстни на радиаторната решетка. При новия Touareg R пакетът включва също черна декоративна лента на долната част на предната броня, R лого (върху радиаторната решетка, на капака на багажника и на емблемите върху предните калници и врати) и тъмно тонирани LED задни светлини. 20-цоловите алуминиеви джанти Braga (черни отвътре и с полирана външна повърхност или в матово сиво отвътре и полирани отвън), разширенията на арките на калниците в основния цвят на каросерията и трапецовидно оформените накрайници на ауспуховите тръби също са част от стандартното оборудване на новия модел. Вътрешно R оборудване. Интериорният пакет R оборудване впечатлява с алуминиеви декоративни панели Silver Wave на арматурното табло и облицовките на вратите, изпълнение на централната конзола в High Gloss Black и Silver Look, кожени тапицерии Vienna на комфортните седалки с R лого от кожа на облегалките за главите, защитен панел от неръждаема стомана на прага на багажното пространство , кожен мултифункционален волан от ново поколение (отопляем, с планки за ръчно превключване на предавките, R лого и бутон за опционалната асистираща система Travel Assist), осветени панели на праговете на вратите от неръждаема стомана с R лого, педали с от четкана неръждаема стомана и индиректно вътрешно осветление в бяло. Шевовете на кожените тапицерии на седалките са издържани в Crystal Grey – също както и кантовете на текстилните подови постелки и декоративните шевове на подлакътниците, облицовката на скоростния лост и облицовките на вратите. По-богато функционално оборудване. Touareg R ще отбележи пазарната си премиера обогатена гама от функционално оборудване в допълнение към това, с което се отличават останалите версии в гамата на Touareg. Стандартните функции на борда включват Innovision Cockpit с Digital Cockpit (цифрови контролни прибори с 12-инчов диагонал на екрана) и инфотейнмънт система Discover Premium Infotainment (с 15-инчов TFT сензорен екран). Не по-малко впечатляващи са матричната система на предните светлини IQ.Light (интерактивно управление на късите и дългите светлини на основата на данни от видеосензор), панорамният покрив с плъзгане и отваряне и 4-зоналната автоматична климатична инсталация Air Care Climatronic. Изключителни R oпции. В продуктовата гама на модела, традиционният за Volkswagen R цвят на лаковото покритие Lapiz Blue Metallic (предлага се като опция) е запазен изключително и само за Touareg R. Допълнителното опционално оборудване на новия топмодел в гамата включва 21-цолови алуминиеви джанти Suzuka (с полирана или черна повърхност) и 22-цолови алуминиеви джанти Estoril (в черно и полирано и черно), които се предлагат за първи път. Специалистите на Volkswagen R са разработили изключително за Touareg и интериорния пакет в черна кожа Puglia. При него естествената кожа е дъбена с устойчиви традиционни методи и използване на зехтин. Наистина привличащ вниманието визуален акцент е и изисканата, но излъчваща спортен дух релефна ромбовидна повърхност на кожените тапицерии на седалките, който намира своето продължение и в облицовките на вратите. Пакетът кожени тапицерии Puglia включва също кантове в Sepang Blue в страничните опори на седалките. Кантовете хармонират цветово и с тънкия син декоративен шев, който преминава по цялата ширина на арматурното табло. Облегалките за глава също са украсени с R лого. 1) Touareg V6 TSI 4MOTION, 250 кВт (340 к.с.): Разход на гориво (NEDC) в л/100 км: градско 11.8 / извънградско 7.3 / средно 9.0; средни емисии на CO2 в г/км: 205; клас на енергийна ефективност: D 2) Touareg V6 TDI 4MOTION, 170 кВт (231 к.с.): Разход на гориво (NEDC) в л/100 км: градско 7.7 / извънградско 5.9 / средно 6.6; средни емисии на CO2 в г/км: 173; клас на енергийна ефективност: B 3) Touareg V6 TDI 4MOTION, 210 кВт (286 к.с.): Разход на гориво (NEDC) в л/100 км: градско 7.7 / извънградско 5.9 / средно 6.6; средни емисии на CO2 в г/км: 173; клас на енергийна ефективност: B 4) Touareg V8 TDI 4MOTION, 310 kW (421 PS): Fuel consumption (NEDC) in l/100 km: urban 8.5 / extra-urban 6.7 / combined 7.4; CO2 emissions in g/km (combined): 195; efficiency class: B

