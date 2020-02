Ранокия: Не сме свикнали да играем пред празни трибуни

Защитникът на Интер Андреа Ранокия се настройва за голямото дерби на италианския футбол с Ювентус , което ще се играе в неделя без публика заради коронавируса в северна Италия.Ранокия изведе Интер с капитанската лента срещу Лудогорец снощи на реванша на "Сан Сиро" от Лига Европа, който също се игра при закрити врата. Интер продължава на осминафиналите след победа с 2:1 и общ резултат 4:1.

"Не сме свикнали да играем пред празни трибуни. В подобна обстановка е трудно да запазиш концентрация, но най-важното е, че се класирахме за следващия кръг. Сега ни предстои още един важен мач, дербито на Италия Ювентус. Не знам дали липсата на публика ще окаже влияние. Това е специален мач, но със сигурност ще липсва атмосферата, която феновете щяха да създадат", коментира Ранокия.

