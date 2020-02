Неймар отново съди Барселона

Бразилската звезда на Пари Сен Жермен Неймар отново съди бившия си клуб Барселона. Третият му иск срещу каталунците е за 6,5 милиона евро. Предишните два бяха за общо 32,1 милиона евро като касаеха забавена заплата и неизплатена премия за подновяване на договора.

Този път Неймар иска обезщетение от клуба, след като данъчните власти в Испания поискаха въпросната сума от него. Те приемат, че част от парите, които Барселона плати на Сантос при трансфера му през 2013 година, са отишли в неговия джоб като скрито възнаграждение чрез фиктивни договори за имиджови права.

Информацията е на "Ел Мундо", който съобщи преди дни, че Неймар търси 4,5 милиона евро от Барселона заради неосъществена втора контрола със Сантос. Със сигурност новата акция на Неймар окончателно затваря темата за евентуалното му завръщане на "Камп Ноу".

