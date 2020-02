Спряха правата на двукратната европейска шампионка Наталия Пришчепа

View this post on Instagram

« Sentir la course ». Leçon qu’il faudra encore appliquer demain pour les demi-finales !! Merci à tous pour vos messages de soutien et d’amour. J’espère faire la plus belle course de ma saison demain

A post shared by Rénelle Lamote (@renelle_lamote) on Sep 27, 2019 at 11:48am PDT