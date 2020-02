Волейбол Sportal.bg разкрива: 40 неща, които не знаете за Велизар Чернокожев 28 февруари 2020 | 08:00 Прочетена 7 0



копирано

Волейболният национал Велизар Чернокожев прие да отговори на въпросите на Sportal.bg, като сподели любопитни факти за себе си. В следващите редове можете да разберете кой номер обувки носи 212-сантиметровият диагонал на Ал Салам, от какво се страхува, какви хора могат да бъдат негови приятели, какъв щеше да бъде, ако не беше волейболист и още куп интересни подробности за него.



- Любима българска песен?

- Емил Димитров – „Ако си дал”. - Любимо число?

- 1, 6 и 13. Няма конкретна причина да са ми любими. - На кого се възхищаваш?

- На свободните и истински хора, които не зависят от никого и нищо. Тези, които не се притесняват да кажат истината в очите. - Любим филм?

- Нямам точно един определен любим филм. Харесвам филмите по истински истории, завършащи с „happy end”. - Имаш ли прякор и имал ли си някога в детството?

- Не бих казал. Имал съм доста, но за кратко. - Какво винаги има в хладилника ти?

- Вода, плодове и яйца. - Какво има в нощното ти шкафче?

- Предимно лекарства и всичко нужно в спешни ситуации. - А в багажника на колата ти?

- Обикновено е пълен с багаж. Често пътувам. - Какво обичаш да правиш, когато разполагаш със свободно време?

- Да прекарвам време със семейството и близките си приятели. - Какво не можеш да простиш?

- Не съм злопаметен и бързо забравям лошите неща. Всяко нещо трябва да има граници. Вижте тази публикация в Instagram. Another win 3:0 against team of Jordan #alsalam #volleyball #oman Публикация, споделена от Velizar Chernokozhev (@vilichernokozhev) на Фев 21, 2020 в 7:04 PST - Любимо място?

- Вкъщи и някъде покрай морето. - Любима марка автомобили?

- Фен съм на „Ауди” и „Мерцедес”. - Коя е най-красивата жена в света?

- Нарочно ли е №13 този въпрос? (смее се). Женската красота не е „по-по-най”. - Кой е отборът на сърцето ти?

- Винаги отборът, в който играя и си изкарвам хляба. Имам симпатии, но не и пристрастия. - Кой номер обувки носиш?

- 51,5. - Какво може да те накара да се разплачеш?

- Много неща. Раздялата с близки, моменти от велики спортни събития, спечелването на мачове или турнири... - Защо избра волейбола?

- Защото беше първото нещо, с което се захванах сериозно. Семейството ми ме подкрепяше страшно много и нямаше как да ги разочаровам. - Ако трябва да си анимационен герой, кой ще бъдеш?

- Джери от филма „Том и Джери”, защото винаги намира начин как да излезе от тежка ситуация и да надхитри противника. - Ако беше животно, какво щеше да бъдеш?

- Пак бих избрал да съм човек. Харесва ми. - Какъв би могъл да бъдеш, ако не беше волейболист?

- Всичко с изключение на професии практикуващи се в тесни и ниски пространства, имайки предвид габаритите ми. - Море или планина?

- И море, и планина! - Вярваш ли в духове?

- Не. - Ако можеше да промениш нещо в себе си, какво ще е то?

- Мога да променя всичко в мен, защото зависи изцяло от мен. Старая се да бъда добър човек. Вижте тази публикация в Instagram. Enjoying the free day in Публикация, споделена от Velizar Chernokozhev (@vilichernokozhev) на Фев 9, 2020 в 11:15 PST - Ако можеш да върнеш времето назад, би ли променил нещо в живота си?

- Не. И в следващия мисля да живея така. - Коя е мечтата, която все още не си осъществил?

- Да играя на Олимпиада! - Разкажи ни най-лудата ти волейболна фантазия?

- Тъй като никога не съм се славил с голям отскок, винаги като малък съм си представял как всички скачат по 5-6 метра и правят зрелищни атаки. И честно казано като наблюдавам съвременния волейбол, започва да става реалност. - С коя известна личност би искал да излезеш на вечеря?

- С доста хора, с които съм мечтал да се запозная съм имал и честта да вечерям с тях. Дори с някои от тях няколко пъти. Има много хора, на които се възхищавам. Не мога да определя конкретна личност. Определено голяма част от тях са българи. Българите сме велик народ! - Какво те вбесява?

- Непукизмът, невежеството, хаосът, мръсотията и гладът! - Какви качества трябва да притежава някой, за да бъде твой приятел?

- Трябва да е добър човек! Да прощава, да не завижда, да благодари, да прави добро без да търси нещо в замяна, да знае как да се забавлява и да обича живота. - Интересува ли те какво мислят другите за теб?

- Честно казано да, но се старая да не обръщам внимание. - Когато хората говорят за теб, какво би искал да кажат?

- Рано е още за този въпрос. Тепърва ще се изграждам като личност. - Как си се представяш след 10 години?

- Искам да се радвам на здраво и голямо семейство. - Ако беше художник, какъв цвят ще използваш за платното на живота си?

- Зелено, защото е любимият ми цвят. - Какво обичаш и какво мразиш в работата си?

- Доста са нещата, които обичам. Динамична е, караме хората да изпитват най-различни емоции, възхищават ни се, пътуваме и опознаваме различни култури. Не ми харесва това, че съм далеч от семейството ми и контузиите, които са неразделна част от нашето ежедневие. - Ако можеш да избираш между това да летиш и да бъдеш невидим, кое ще избереш?

- Да летя. Няма от кого да се крия. - От какво се страхуваш?

- От хората! Има много зло по този свят и за всичко сме виновни ние хората. - Какъв е смисълът на живота?

- За мен лично е в това да успяваш да приемаш лошите неща позитивно. Да имаш търпение. Да можеш да се наслаждаваш и да празнуваш хубавите моменти в живота. Да се наслаждаваш на моментите със семейството. Да благодариш за това, което имаш и да искаш това, което заслужаваш. Да не спираш да мечтаеш! Вижте тази публикация в Instagram. #ayasofya #istanbul #turkey #instaselfie Публикация, споделена от Velizar Chernokozhev (@vilichernokozhev) на Сеп 30, 2019 в 3:25 PDT - Какво си купи с първите пари спечелени от волейбол?

- В началото ми стигаха за храна и ако родителите ми ми помогнат, да си купя маратонки за игра. След игрите в Баку, с премията си купих кола. Исках да мога да пътувам от Добрич до Трявна, когато съм свободен. - С какъв цвят кецове никога няма да играеш?

- Не съм се замислял, но мисля, че кафяви ще обуя само в краен случай (смее се). Но никога не казвай никога. - Кой е най-великият волейболист в твоите очи?

- Матей Казийски. И не само волейболист, но малко хора ще ме разберат... Мая Димитрова 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 7

1