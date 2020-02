Надал, Джокович и Квитова отправиха послания към Шарапова за края на нейната кариера

Някои от най-големите звезди на съвременния тенис - Рафаел Надал, Новак Джокович и Петра Квитова проявиха уважение към Мария Шарапова, отправяйки послания към 5-кратната победителка на турнирите от “Големия шлем” по повод края на нейната кариера.

“Това е тъжен ден за тениса, защото си тръгна една икона. Образец за женския спорт”, заяви Надал.

“Невероятна кариера. Невероятен лидер. Невероятен човек. Благодаря за всичко, което си направила за тениса, Мария Шарапова. Нямам търпение да видя как ще продължи твоят път извън корта”, написа Джокович в своя профил в Туитър.

“Беше чест да деля един корт с теб, Мария Шарапова. Винаги имахме велики битки, когато се изправяхме една срещу друга, като аз имам толкова голям респект за твоята усърдна работа и за начина, по който винаги се бориш за всичко. Постигнала си много в твоя живот досега и знам, че това е само началото”, публикува Квитова в Туитър акаунта си.

