Крайнодесни възгледи оставиха Фортуна без спонсор

Фортуна (Дюселдорф) прекратява едностранно сътрудничеството си със спонсор заради политически причини. Работници на една от местните компании, подпомагащи елитния клуб, са членове на крайнодясната сцена в региона и това е причината за този ход на “червено-белите”.

“Опълчваме се на каквото и да е дискриминационно поведение”, съобщават от клуба, а в Twitter се прокрадна информация, че до тази случка се е стигнало след “разследване от страна на антифашистки групи”.





